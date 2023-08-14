В Ленобласти поисковики нашли захоронение узников концлагеря

Останки всех погибших будут погребены с воинскими почестями

В Ленинградской области находят новые доказательства военных преступлений немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В Волосовском районе поисковики обнаружили захоронение узников концлагеря - красноармейцев и мирных жителей. Их тела сбрасывали в противотанковый оборонительный ров. Уже подняты останки нескольких сотен человек.

Даже спустя десятилетия это выглядит жутко. Человеческие останки лежат в земле хаотично, захоронение не похоже на братскую могилу.

"Это сброс умерших. Возможно, они еще были живые, когда их сюда сбрасывали, и добивали уже здесь", - пояснил Виктор Костюкович, командир поискового отряда "Форпост".

О том, что в окрестностях деревни Волосово в Ленинградской области есть такое страшное место, знали еще со времен войны. С 1941-го все земли к югу от Ленинграда и до Прибалтики были оккупированы немецко-фашистскими войсками. Занимая деревни и села, захватчики жестоко расправлялись с их населением.

Эти противотанковые надолбы у дороги установил местный житель Алексей - как вахту памяти. Ребенком он слышал от стариков, что на территории местного известкового завода был нацистский концлагерь для советских военнопленных и мирных, отказавшихся помогать захватчикам.

Дулаг - от немецкого Durchgangslager, пересылочный. Цифра 102 - порядковый номер, таких было много в этих местах. Повзрослев, Алексей решил изучить вопрос детально. Отыскал в местном архиве документы советской комиссии за 1944 год.

Куда нацисты прятали тела замученных, умерших от голода, холода и пыток своих жертв, долгое время найти не удавалось.

"Знали, что они были захоронены в противотанковом рве. Который располагался в полутора километрах от известкового завода. Дело в том, что противотанковый ров располагался на поле, и хоть это ров, но это всё равно что иголку в стоге сена найти", - рассказал Алексей.

Дело сдвинулось, когда к исследованиям присоединились поисковики из других отрядов. У одного из них нашлась карта люфтваффе этих мест с подробными схемами оборонительных укреплений. Наложив ее на современную, стало понятно, где копать.

Чтобы понять масштабы трагедии, которая разворачивалась здесь в годы ВОВ: этот противотанковый ров, который нацисты превратили в погребальный в те годы, нужно продлевать в две стороны еще на такую же длину. И вот в этой яме в несколько слоев, пересыпанные камнями, лежат останки наших советских людей. Красноармейцев и мирных жителей.

Командир поискового отряда "Авангард" Лариса Фетисова со слезами, на коленях стоит перед небольшой коллекцией предметов, которые удалось поднять. нательные крестики, пуговицы, ремни. Их очень мало - в основном, жертв скидывали в ров полностью раздетыми.

"Мы до этого момента никогда не поднимали погибших мирных жителей, которые были узниками какого-то лагеря. Поэтому понимать эти вещи, зная, что погибли здесь не от взрыва, не от того, что здесь пуля их настигла, а именно погибли мученической смертью", - говорит Лариса.

Сколько их здесь, точно неизвестно, работы только начались, поисковики уже подняли останки нескольких сотен человек. По данным Следственного комитета Ленинградской области, речь идет о захоронении минимум 6 тысяч. "Ведется работа по установлению личности погибших и причины их смерти, работы на месте продолжаются", - сообщили в СК.

Останки всех погибших и похороненных нацистами таким бесчеловечным образом будут погребены с воинскими почестями в братской могиле - в этом и была главная цель тех, кто начал поисковые работы. Местные жители уже начали сбор средств на создание мемориала. Его проект уже готов.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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