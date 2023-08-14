В Европе бьют тревогу из-за нашествия азиатских шершней

Они уничтожают медоносных пчёл

Новая напасть в Европе. На этот раз это азиатские шершни. Они крупнее европейских собратьев. Укусы их болезненны, но больше всего страдают от них пчеловоды. "Азиаты" разрушают пчелиные колонии.

Напористый, сильный, не знает жалости. Среди насекомых - настоящий зверь - всё про него. Азиатский шершень или черная оса долетела до Бельгии. Фламандский институт пчеловодства на днях поделился свежей статистикой: только в июле специалисты нашли порядка 400 гнезд. И это точно капля в море.

"На данный момент отловлено 2400 маток. Добавьте к этому 360 гнезд только за первые три недели июля, и у вас уже вдвое больше, чем в прошлом году. Мы также знаем, что многие люди не сообщают об этом, когда видят шершня. Даже истребители и пожарные не всегда сообщают об этом, когда уничтожают гнездо. Таким образом, цифры сильно занижены", - пояснила Кевин Вербик, координатор Центра экспертизы азиатских шершней.

Пчеловоды бьют тревогу не просто так - жертвами черной осы становятся, в основном, медоносные пчёлы. Стоит одному варвару залететь в улей - и шансов выжить у его жителей практически не остаётся. Хищник еще питается бабочками, мухами, пауками, но это по мелочи. Чтобы не путали с безобидным европейским шершнем, в Бельгии на улицах развесили даже специальные ориентировки - полосатого разбойника людям лучше знать в лицо.

О том, что в Европе орудует многочисленная "банда" из Азии, стало известно примерно семь лет назад. Когда сразу 200 человек на юго-западе Франции пожаловались на внезапные укусы гигантских ос. Позже биологи вычислили: колония азиатских шершней - заслуга одной-единственной королевы. Оплодотворенная самка приплыла к французским берегам вместе с партией китайских горшков еще в 2004-м. Сначала азиатские жители обосновались в привычных для себя жарких регионах - выбрали южную Европу. Сейчас полосатый рой осваивает туманный Альбион.

Подробнее – в репортаже "ТВ Центра"

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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