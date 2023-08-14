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Президент Польши: Варшава продолжит блокировать поставки украинского зерна

18:50
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Польские власти не планируют уступать Киеву

Варшава не планирует снимать ограничения на поставки украинского зерна в Европу. Об этом в ходе очередного брифинга заявил президент Польши Анджей Дуда.

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"Польская сторона не готова к снятию блокады украинского зерна", - заявил Дуда, чьи слова приводит газета "Известия".  

При этом политик подчеркнул, что такие действия польских властей отвечают национальным интересам страны, которые заключаются в обеспечении защиты не только внутреннего рынка Польши, но и рынка Евросоюза.

Он также добавил, что для Варшавы геополитические и экономические интересы Украины никогда не станут превыше собственных. По его словам, отдельные представители киевского режима должны это понимать.  

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Польша и Латвия могут оккупировать часть Западной Украины для создания анклава. По мнению военного аналитика, такими действиями польские и латвийские политики планируют вернуть некогда принадлежавшие Варшаве и Риге территории.

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