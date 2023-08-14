В России открылся военно-технический форум "Армия-2023". Главное

Российские предприятия представят самые передовые образцы военной техники

В подмосковной Кубинке открылся Международный военно-технический форум "Армия-2023". В этом году он пройдет в девятый раз. Российские предприятия представят на нем самые передовые образцы военной техники. Минобороны планирует заключить в рамках форума контракты более чем на 400 миллиардов рублей. А участники и гости форума смогут посетить научно-деловые мероприятия и наладить контакты с потенциальными партнерами.

В самом центре комплекса "Патриот" "приземлился" - конечно, это фигура речи - МиГ-35. Вокруг многофункционального лёгкого истребителя все время публика. Машина уникальная - способна наносить удары высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника.

Это одна из самых ожидаемых новинок форума - первое в России самоходное артиллерийское орудие на колесном ходу. Конструкторы назвали его "Мальва". Орудие отличает дальнобойность - на расстоянии до 25 километров оно способно уничтожать фортификационные сооружения, командные пункты и бронетехнику противника.

На вооружении - 152-миллиметровые снаряды, прицельная скорострельность - 7 выстрелов минуту. Шеренги всевозможной техники растянулись в парке "Патриот" на сотни метров, танки в необычных маскировочных чехлах - официально это комплект средств снижения заметности, гаубицы, бронеавтомобили. Всего здесь представлены свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Открывая форум по видеосвязи, Владимир Путин отметил, что за прошедшие годы мероприятие по праву стало одним из крупнейших мировых смотров инноваций.

"Россия открыта к углублению равноправного технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надёжно защищала бы каждое государство", - отметил Путин.

Перед роботами инженеры ставят все новые задачи. Например, эта линейка машин умеет ликвидировать последствия радиационной аварии. Необычно выглядит снайперская винтовка Дегтярева, подключенная к компьютеру.

Этим утром Сергей Шойгу осмотрел выставку передовых авиационных разработок: многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, беспилотные летательные аппараты "Иноходец", "Термит", "Форпост-Р", а также ударные БПЛА "Гром", "Шершень". Около половины экспорта российского вооружения приходится именно на авиацию.

"В реальных условиях наше вооружение показывает свою надёжность и эффективность, при этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия", - сказал Шойгу.

В первые дни форума на выставочной площадке работают военные специалисты. Поэтому даже для аккредитованных журналистов некоторые павильоны закрыты. А вот с 18 по 20 августа в Центре "Патриот" и на аэродроме Кубинка ждут всех желающих.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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