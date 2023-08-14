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США выделили Украине новый пакет военной помощи на $200 млн

19:00
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Вашингтон предоставил Киеву боеприпасы для систем ПВО

Американские власти выделили Украине очередной пакет военной помощи в размере 200 млн долларов, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

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"Новый пакет военной помощи оценивается в 200 млн долларов", - говорится в сообщении.

При этом в распространенном заявлении подчеркнули, что очередной пакет военной помощи включает не только боеприпасы для систем противовоздушной обороны, но и артиллерийские снаряды. Уточняется, что в новый транш вошли снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США обязаны предоставить киевскому режиму дальнобойные ракеты ATACMS. По мнению высокопоставленного дипломата, несмотря на задержки в поставках вооружений, украинские политики "благодарны" американским партнерам за регулярные поставки оружия и боеприпасов.  

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