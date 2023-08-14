Milliyet: Турция допустила визит Путина в страну в ближайшие дни

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят возможность возобновления черноморской инициативы

Официальный визит президента России Владимира Путина в Турцию может произойти уже в ближайшие дни, передает издание Milliyet со ссылкой на анонимный источник из МИД республики.

Уточняется, что российский лидер планирует совершить официальный визит в Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоган по поводу возобновления черноморской инициативы.

Как отметили авторы публикации, запланированный визит станет первой заграничной командировкой Путина в Турцию с начала объявления Россией военной спецоперации на территории Украины. При этом в издании подчеркнули, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудят не только перспективы мирного урегулирования украинского кризиса, но и потенциал возобновления зерновой сделки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возвращение России к зерновой сделке возможно. По его словам, российская сторона готова вернуться к осуществлению своих обязательств в рамках черноморской инициативы, если страны "коллективного" Запада выполнят условия, выдвинутые Москвой.

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