ВВС Дании сопроводили два российских самолета в небе над Северным морем

В воздух были подняты истребители F-16

Датские истребители F-16 поднялись в воздух для сопровождения двух самолетов ВКС России над Северным морем, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Минобороны Дании.

Как отметили в оборонном ведомстве, ночью два российских самолета "нарушили" государственную границу Дании, пролетая в воздушном пространстве над Северным морем. Уточняется, что на данный момент ведомство не располагает информацией о том, какие именно самолеты участвовали в инциденте.

"Истребители F-16 минобороны Дании были в воздухе для идентификации двух российских самолетов", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что ранее самолеты ВКС России никогда не нарушали воздушное пространство Дании.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российский истребитель был поднят в воздух из-за пролетавшего над Баренцевым морем патрульного самолета ВВС Норвегии. По данным ведомства, нарушения государственной границы не произошло.

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