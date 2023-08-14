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ВВС Дании сопроводили два российских самолета в небе над Северным морем

19:44
  • понедельник
  • 14 августа 2023

В воздух были подняты истребители F-16

Датские истребители F-16 поднялись в воздух для сопровождения двух самолетов ВКС России над Северным морем, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Минобороны Дании.

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Как отметили в оборонном ведомстве, ночью два российских самолета "нарушили" государственную границу Дании, пролетая в воздушном пространстве над Северным морем. Уточняется, что на данный момент ведомство не располагает информацией о том, какие именно самолеты участвовали в инциденте.  

"Истребители F-16 минобороны Дании были в воздухе для идентификации двух российских самолетов", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что ранее самолеты ВКС России никогда не нарушали воздушное пространство Дании.  

Ранее в Минобороны России сообщили, что российский истребитель был поднят в воздух из-за пролетавшего над Баренцевым морем патрульного самолета ВВС Норвегии. По данным ведомства, нарушения государственной границы не произошло.

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