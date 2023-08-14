ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Новая военная цель": в США раскрыли план вторжения Польши на Украину

20:11
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Варшава рискует стать новой легитимной целью России

Вторжение Польши на территорию Западной Украины приведет к возникновению у ВС России новой легитимной цели. Об этом в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.   

Полковник Макгрегор: Польша и Латвия могут создать анклав на Западной Украине
Французский политик: Польша провоцирует начало мировой войны

"Если Польша решится на вторжение на Украину, то Россия может поменять свои военные цели", - заявил Джонсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший сотрудник американской разведки подчеркнул, что страны "коллективного" Запада намеренно пытаются "втянуть" Польшу в украинский кризис. По его словам, такое развитие ситуации может привести не только к эскалации конфликта на Украине, но и к возникновению Третьей мировой войны.

Он также добавил, что на данный момент "стратегическая" задача России заключается в ослаблении украинской армии. Провал ВСУ в зоне СВО позволит российским военным освободить Одессу от националистов, заключил бывший сотрудник ЦРУ. 

Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что переброска войск Польши к границе с Белоруссией может привести к очередной мировой войне. По мнению политика, лидеры ведущих стран Европы должны остановить Варшаву.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг США
Флаг США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.