Варшава рискует стать новой легитимной целью России

Вторжение Польши на территорию Западной Украины приведет к возникновению у ВС России новой легитимной цели. Об этом в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

"Если Польша решится на вторжение на Украину, то Россия может поменять свои военные цели", - заявил Джонсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший сотрудник американской разведки подчеркнул, что страны "коллективного" Запада намеренно пытаются "втянуть" Польшу в украинский кризис. По его словам, такое развитие ситуации может привести не только к эскалации конфликта на Украине, но и к возникновению Третьей мировой войны.

Он также добавил, что на данный момент "стратегическая" задача России заключается в ослаблении украинской армии. Провал ВСУ в зоне СВО позволит российским военным освободить Одессу от националистов, заключил бывший сотрудник ЦРУ.

Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что переброска войск Польши к границе с Белоруссией может привести к очередной мировой войне. По мнению политика, лидеры ведущих стран Европы должны остановить Варшаву.

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