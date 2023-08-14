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МИД Финляндии назвал ожидаемыми планы России увеличить численность войск у границы

20:35
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Хельсинки не видит угрозы в развертывании российских войск на западных границах

Власти Финляндии не видят повода для беспокойства в стремлении России увеличить численность войск на российско-финской границе. Об этом в интервью изданию Financial Times заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.  

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Напомним, что накануне главы Минобороны России Сергей Шойгу о создании Ленинградского и Московского военных округов. По мнению министра, наличие двух новых кругов позволит значительно увеличить численность военного контингента на западных границах страны.  

"На самом деле у нас нет никаких опасений в связи с этим. Это довольно ожидаемо", - заявила Валтонен.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что до начала конфликта на Украине российско-финская граница была "относительно пустой". По ее словам, присоединение Финляндии к НАТО "не представляет" угрозу территориальной целостности России.

Она также добавила, что Североатлантический альянс предназначен для "защиты" от внешней агрессии, а не для нападения на соседние страны.   

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что решение Финляндии о присоединении к НАТО поставило политическое руководство страны в "невыгодное положение". По мнению военного аналитика, возможность размещения на территории страны ограниченного контингента военно-политического блока приведет к значительному ухудшению отношений между Хельсинки и Москвой.

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