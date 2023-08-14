"Они убегают": в США заявили о панике ВСУ из-за наступления России под Харьковом

Украинские военные отступают из Харьковской области

Наступательные действия ВС России привели к бегству украинских военных из-под Харькова. Об этом в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

Как отметил бывший сотрудник ЦРУ, на данный момент российские военные совершают широкомасштабное наступление на оборонительные укрепления ВСУ под Харьковом.

"Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают", - заявил Джонсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший сотрудник американской разведки подчеркнул, что "снарядный голод" в украинской армии не позволяет военнослужащим ВСУ сдерживать натиск ВС России.

Он также добавил, что в ходе провального контрнаступления украинские военные израсходовали большую часть "передовых" вооружений НАТО. По его словам, отсутствие снарядов для систем ПВО не позволяет бойцам ВСУ отражать атаки российской авиации.

Ранее журналисты издания The Guardian сообщили, что ВС России начали наступление на Харьков. По данным издания, российские военные уже захватили несколько населенных пунктов в Харьковской области.

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