МИД: высылка российских дипломатов из Молдавии будет иметь последствия

Кишинев проводит политику против Москвы

Высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на жителях обеих стран. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России.

Напомним, что несколько недель назад глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил о решении сократить российское дипломатическое присутствие в стране. По мнению главы внешнеполитического ведомства, Кишинев на протяжении многих лет был главной целью "враждебной политики" Кремля.

"Этот недружественный шаг официального Кишинева, несомненно, будет иметь последствия для жителей обеих стран", - говорится в заявлении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что такие действия молдавских властей подрывают выстроенные десятилетиями культурные и деловые связи между странами. Уточняется, что теперь граждане Молдавии не смогут получить дипломатическую поддержку от России в решении миграционных вопросов.

В МИД России также добавили, что антироссийская политика Молдавии привела к ограничению деятельности Торгово-экономического представительства Москвы в Кишиневе. Необоснованное решение о сокращении российских дипломатов является одним из проявлений русофобской политики "коллективного" Запада, заключили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа решение Молдавии о сокращении численности сотрудников российского посольства в Кишиневе. По словам дипломата, такие действия молдавских властей нацелены на разрушение двусторонних отношений между странами.

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