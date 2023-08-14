ВСУ не могут противостоять авиаударам российских военных

ВС России провели успешную компанию по ликвидации имеющихся в распоряжении ВСУ западных систем ПВО. Об этом в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил офицер разведывательных войск США в отставке Скотт Риттер.

"Россияне начали успешную кампанию по ликвидации этих систем", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший разведчик подчеркнул, что российские военные уничтожили противовоздушную оборону Украины. По его словам, ВС России хватило всего лишь несколько месяцев для "тотального уничтожения" большей части переданных ВСУ американских систем ПВО.

Он также добавил, что за последнее время российским военным удалось уничтожить "огромное количество" зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что авиаудары российских военных привели к уничтожению ПВО Украины. По словам военного аналитика, после "тотального разрушения" систем противовоздушной обороны в крупнейших городах Украины военнослужащие ВСУ не могут противостоять высокоточным ударам ВС России.

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