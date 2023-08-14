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Посольство России направило в МИД Польши ноту из-за ареста двух россиян

22:29
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Варшава обязана предоставить данные о задержанных в течение трех дней

Посольство России в Польше направило в МИД страны ноту с требованием предоставить информацию о задержании двух россиян. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

В Польше арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже
В Польше задержали гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России

Напомним, что накануне сотрудники правоохранительных органов Польши задержали двух граждан России по подозрению в шпионаже. По данным польского министерства внутренних дел, российские граждане якобы занимались агитационной деятельностью в поддержку ЧВК "Вагнер".

Как отметил дипломат, на данный момент власти Польши не удосужились предоставить российской стороне подробности задержания россиян. По словам Андреева, адвокаты и родственники задержанных не обращались за помощью к российским дипломатам.

"Мы послали в МИД Польши ноту с требованием в соответствии с консульской конвенцией сообщить нам, кто именно задержан", - заявил посол.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что польская сторона обязана предоставить данные о задержанных гражданах России в течение трех дней.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что сотрудники польских спецслужб задержали гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. По словам министра, подозреваемый занимался наблюдением за объектами военной инфраструктуры Польши.

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