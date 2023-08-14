В Махачкале произошел взрыв на автозаправке

В результате инцидента погибли три человека

На выезде из Махачкалы прогремел мощный взрыв на одной из заправок. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Дагестана Сергей Меликов.

"Сегодня на выезде из Махачкалы произошел взрыв на одной из заправок. Количество пострадавших уточняется", - написал Меликов.

При этом глава региона подчеркнул, что на месте происшествия работают спасатели и медики. До выяснения всех обстоятельств случившегося ситуация будет находиться под пристальным контролем профильных ведомств, добавил Меликов

Как отметили в региональном МЧС, в результате взрыва погибли три человека. Еще семеро человек пострадали. Помимо этого, в экстренном ведомстве уточнили, что на данный момент площадь пожара после мощного взрыва достигла 500 квадратных метров.

По данным Telegram-канала Mash, причиной инцидента мог стать разорвавшийся газовый баллон.

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