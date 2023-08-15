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Погибли 27 человек, возбуждено дело: что известно о взрыве в Махачкале

07:26
  • вторник
  • 15 августа 2023

Рядом с пылающей АЗС оказался автобус с детьми

Число погибших в результате взрыва на АЗС Махачкалы выросло до 27, более 70 человек пострадали, передает "ТВ Центр".

Трагедия произошла накануне вечером. По данным следствия, пожар начался на станции техобслуживания автомобилей, которая расположена напротив АЗС. Затем пламя перекинулось на территорию заправки, взорвались цистерны с топливом. Площадь, объятая огнём, составила более 600 квадратных метров.

Рядом с пылающей АЗС оказался автобус с детьми, 11из них сейчас находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. На месте ЧП работали 20 машин скорой помощи и все экстренные службы. Людей доставляли сразу в несколько медучреждений города.

"Сейчас в лечебных учреждениях Махачкалы находятся 66 пострадавших, десять их них в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все возможное и борются за каждую жизнь. Всем необходимым сейчас лечебные учреждения обеспечены. Есть лекарственные препараты, есть препараты крови, поэтому делается все возможное", - заявил Виктор Фисенко, первый заместитель министра здравоохранения России.

Сформирована бригада Центра медицин и катастроф, которая в ближайшее время должна прибыть из Москвы. После этого будет решаться вопрос об отправке пострадавших на лечение в столицу. Спецборт уже вылетел. В Махачкалу направились также врачи из Чечни.

Сейчас пожар на заправке ликвидирован. Идет проливка и разбор конструкций. Взрывной волной и огнем повреждены автомобили и находящиеся рядом здания. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание улуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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