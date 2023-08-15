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ВС России сорвали пять атак ВСУ на купянском направлении

07:44
  • вторник
  • 15 августа 2023

Опорные пункты и бронированную технику радикалов уничтожают вертолеты Ка-52

За сутки российские войска на купянском направлении сорвали пять атак ВСУ, уничтожив до взвода противника, сообщили в Минобороны России.
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В районе Урожайного передовые подразделения группировки "Восток" при поддержке авиации ликвидировали более 20 вражеских позиций и пресекли движение шести групп пехоты. В Великой Новоселке точные удары настигли французскую артустановку CAESAR, а в Доброволье - американскую гаубицу М777. 

Опорные пункты и бронированную технику врага уничтожили вертолеты Ка-52. За сутки "Аллигаторы" группировки войск "Запад" нанесли более десяти ударов по скоплениям живой силы и огневых средств неприятеля. После получения разведданных экипажи точно отработали по обнаруженным целям.

А расчеты гаубиц "Гиацинт" Новороссийкого соединения ВДВ успешно ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по выявленным позициям украинских националистов, которые пытаются закрепиться в лесополосе.

Замаскированные цели обнаружил беспилотник "Орлан-30". Он же фиксировал точность попадания. Для уничтожения радикалов десантники используют 152-миллиметровые боеприпасы фугасного действия.

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