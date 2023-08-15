ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Приморье надвигается новый тайфун

08:29
  • вторник
  • 15 августа 2023

Ожидается еще 120 процентов месячной нормы осадков

Штормовое предупреждение снова объявлено в Приморье. В регионе готовятся встретить новый тайфун "Лан". Ожидается, что он принесет 120 процентов месячной нормы осадков, передает "ТВ Центр".

Сейчас в крае экстренно устраняют последствия масштабных наводнений, которые вызвал тайфун "Ханун". За сутки электроснабжение удалось вернуть в 600 домовладений. Сотрудники МЧС продолжают откачку воды из зданий.

По-прежнему сложная ситуация в Уссурийске. От большой земли остаются отрезанными 26 населенных пунктов. С двумя сообщение уже восстановлено.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Подтопления из-за дождей в Уссурийске
Подтопления из-за дождей в Уссурийске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.