На Приморье надвигается новый тайфун

Ожидается еще 120 процентов месячной нормы осадков

Штормовое предупреждение снова объявлено в Приморье. В регионе готовятся встретить новый тайфун "Лан". Ожидается, что он принесет 120 процентов месячной нормы осадков, передает "ТВ Центр".

Сейчас в крае экстренно устраняют последствия масштабных наводнений, которые вызвал тайфун "Ханун". За сутки электроснабжение удалось вернуть в 600 домовладений. Сотрудники МЧС продолжают откачку воды из зданий.

По-прежнему сложная ситуация в Уссурийске. От большой земли остаются отрезанными 26 населенных пунктов. С двумя сообщение уже восстановлено.

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