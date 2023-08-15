Полная готовность: стало известно о новых подвигах российский бойцов

Сержант Александр Алфёров под массированным минометным обстрелом сумел оперативно развернуть станцию спутниковой связи

Министерство обороны России представило новых героев спецоперации.

Матрос большого десантного корабля Илья Качаев обнаружил вражеский безэкипажный катер, который приближался ко входу в бухту, и приступил к ликвидации дрона. Благодаря своевременным действиям Ильи все средства для отражения атаки боевиков привели в полную готовность, и группа приближающихся объектов неприятеля была уничтожена.

Сержант Александр Алфёров под массированным минометным обстрелом ВСУ сумел оперативно развернуть станцию спутниковой связи и восстановил сообщение наших подразделений с вышестоящим штабом, что позволило ликвидировать позиции противника.

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