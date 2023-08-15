Италия переживает сезон оползней

На склоны обрушились потоки воды и горных пород

Сезон оползней переживает Италия. Около пяти тысяч человек оказались изолированы на высокогорном курорте Червиния в Альпах, сообщает "ТВ Центр".

После проливных дождей на склоны обрушились потоки воды и горных пород. Схожая картина - в соседнем селении Вальпеллин. Там эвакуированы три сотни туристов.

Последствия крупного оползня устраняют и под Турином - затоплены улицы города Бардонеккья. На кадрах видно, как настоящее цунами из камней и грязи прорывает ворота, рушит заборы, сметает все на своём пути. Затоплены первые этажи домов, повреждены дороги и десятки автомобилей. В ходе поисково-спасательной операции все ранее пропавшие без вести обнаружены живыми.

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