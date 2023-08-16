Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Новолуние во Льве

Овны

Представители творческих профессий, бьюти-мастера, тренеры, спортсмены – настал ваш час! Мечтайте и планируйте – следующие тридцать дней будут для вас временем перемен.

Тельцы

Если вы не успели сделать ремонт, что-то построить или переехать, звезды дают зеленый свет. Новолуние дает старт целому месяцу, пригодному для домашних дел и хлопот.

Близнецы

К вам нужная информация сама идет в руки – хватайте ее и складывайте, потом пригодится! Это может касаться учебы, творчества, поездок, логистики, доставки.

Раки

Новая Луна в соседнем знаке обещает вам хорошую прибавку к доходам. В течение следующих четырех недель при желании вы сможете найти подработку или даже новую работу.

Львы

Новолуние в вашем знаке – праздник! Подводите итоги минувших двенадцати месяцев, стройте дерзкие планы, сегодня идеальный день для того, чтобы заглянуть в будущее.

Девы

Прекрасный день для занятий, требующих тишины и уединения. Если вы любите делать какие-то записи, рисовать схемы, анализировать прошлое – займитесь этим сейчас.

Весы

Новолуние в знаке Льва, который обожает светскую жизнь, вернет вам интерес к тусовкам, общению и кутежу. Даже интроверты захотят выйти в большой мир – и звезды в этом помогут!

Скорпионы

Отпуск заканчивается, и вы все чаще вспоминаете о работе. Вам снова хочется делать карьеру или учиться. Планов - громадьё, осталось их конкретизировать и составить пошаговую инструкцию.

Стрельцы

Еще не поздно расширить свои горизонты: вы обожаете осваивать новые знания. Решайте, какой курс или практику выбрать в сентябре, где побывать, чем заняться.

Козероги

Новая Луна советует углубиться в тему инвестиций, налоговых льгот, социальных выплат. Деньги, которые не надо зарабатывать – что может быть интереснее?

Водолеи

Новолуние в противоположном знаке призывает вас начать с кем-то диалог, найти деловых партнеров. Разумеется, любовные отношения тоже обретают второе дыхание!

Рыбы

Как всегда, в середине августа звезды предлагают заняться своим здоровьем. У вас получится сесть на диету или начать пробежки, изменить образ жизни и свой график.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"