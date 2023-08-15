Собянин: 41 проект комплексного развития территорий реализуется в Москве

Проекты предполагают строительство в том числе детских садов и школ

В Москве сейчас реализуется 41 проект комплексного развития территорий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Больше половины из этих проектов предполагает создание детских садов и школ.

Больше всего объектов образования планируется построить на севере, северо-востоке и юго-западе Москвы. В Войковском районе на территории бывшей промзоны "Братцево" появится школа на 750 человек и детский сад на 325 воспитанников. На месте бывшей промзоны "Кунцево" – два детских сада на 100 и 350 мест.

"В целом в начатых проектах КРТ запланированы 23 детских сада и 19 школ. Вся социальная инфраструктура в новых микрорайонах будет в шаговой доступности от дома", – написал мэр в своем Telegram-канале.

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