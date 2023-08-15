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Собянин: Новые единые стандарты предпрофессионального обучения будут внедрять в Москве с 1 сентября

08:42
  • вторник
  • 15 августа 2023

Предпрофессиональное обучение более качественным

Новые единые стандарты предпрофессионального обучения начнут внедрять в столице с 1 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин. Они сделают предпрофессиональное обучение более качественным и привлекательным для детей.

"Мы в свое время юридически укрупнили школы и образовательные центры, хотя корпуса остались по-прежнему, мы ничего не закрывали, но школы сами, образовательные центры стали крупными. Сегодня там по 3–4 тыс. детишек. И за счет этого можно было сформировать полноценные профильные классы. И действительно, по четыре, пять, иногда и по шесть профильных классов. Они дают ребятам возможность выбрать свои профили, выбрать будущую специальность, направление учебы, подготовиться соответственно к единому госэкзамену", – сказал Собянин.

Эти направления будут модернизироваться, подчеркнул мэр.

"Есть общее представление о том, что есть инженерный класс, медицинский, но нет понятного, четкого стандарта – качество этих классов вызывает вопросы", – добавил Собянин.

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