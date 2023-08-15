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США вложили в протесты на Майдане пять млрд долларов

09:02
  • вторник
  • 15 августа 2023

Протесты привели к госперевороту на Украине

Вашингтон финансировал протесты на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Финансированием протестов занималось агентство США по международному развитию, которое, по мнению политика, является "прикрытием ЦРУ". Всего на протесты, которые в результате привели к государственному перевороту, было потрачено пять миллиардов долларов.

За месяц до госпереворота тогдашний помощник госсекретаря США Виктория Нуланд провела секретный разговор с послом на Украине. По данным Кеннеди-младшего, именно она составляла список нового правительства страны.

Кандидат в президенты США также рассказал, что Вашингтон уже потратил на помощь Украине 130 миллиардов долларов. При этом миллионы американцев остаются без медицинской страховки и доступной еды.

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