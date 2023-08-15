Доллар и евро дешевеют на торгах Мосбиржи

Рубль укрепляется

Рубль на торгах во вторник укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 8:37, доллар торгуется на отметке 96,30 рубля. Евро стоит 107,25 рубля.

Накануне в ходе торгов доллар поднимался выше 101 рубля. Евро на пике стоил выше 111 рублей.

В связи с резким падением рубля Центробанк России сегодня проведет внеочередное заседание по ключевой ставке. Ожидается, что решение регулятор озвучит в 10:30 по московскому времени.

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