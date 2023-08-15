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Трампу предъявили новые обвинения

08:43
  • вторник
  • 15 августа 2023

Экс-президент и еще 18 человек должны предстать перед судом не позднее 25 августа

Дональду Трампу и группе его соратников предъявлены новые обвинения по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Такое решение приняло большое жюри присяжных в штате Джорджия, передает "ТВ Центр".

Экс-президент и еще 18 человек должны предстать перед судом не позднее 25 августа. Среди фигурантов - бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Обвинение содержит 13 пунктов. В их числе - организация заговора, подстрекательство к нарушению присяги, предоставление подложных документов.

Это уже четвертое уголовное дело, заведенное в отношении Дональда Трампа. По каждому из них рассмотрение по существу ожидается в первой половине следующего года - за несколько месяцев до президентских выборов.

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