Взрыв огромной силы: последние данные о страшном ЧП в Махачкале

С рассветом начался разбор завалов

Взрыв огромной силы прогремел около 22:00. Очевидцы рассказывают, что сначала загорелся придорожный автосервис. Затем пламя перекинулось на расположенную рядом АЗС, где сдетонировали топливные емкости.

На федеральной трассе Р-215 "Махачкала-Астрахань" в любое время суток много машин. А еще многие пришли посмотреть на пожар в автосервисе и не ожидали взрыва. Пока бригады скорой помощи мчались к месту ЧП, первую помощь оказывали своими силами. Затем пострадавших начали доставлять в ближайшие клиники.

"На месте ЧП работало 28 бригад скорой медицинской помощи, в том числе бригады территориального Центра медицины катастроф. Врачи сейчас делают все возможное и борются за каждую жизнь. Всем необходимым сейчас лечебные учреждения обеспечены. Есть лекарственные препараты, есть препараты крови", - сообщил Виктор Фисенко, первый заместитель министра здравоохранения России.

Всю ночь на станцию переливания крови шли жители Махачкалы. Из Москвы за пострадавшими направили самолет МЧС с медиками и оборудованием отряда "Центроспас".

"На борту установлены модули. Это уникальные изделия, которые позволяют транспортировать тяжелых больных на борту самолета в лечебные учреждения города Москвы", - рассказал Игорь Якиревич, заместитель начальника отряда "Центроспас".

Пожарные еще тушили возгорание, а на месте трагедии уже начали работать следователи.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - заявил Расул Темирбеков, старший помощник руководителя следственного управления СК по Республике Дагестан.

Республиканское МЧС открыло горячую линию - 8 (8722) 39 99 99. Создан оперативный штаб под руководством главы Дагестана Сергея Меликова.

"На оперативном штабе будут приниматься решения по оказанию помощи пострадавшим, в том числе психологической. И помощи по восстановлению инфраструктуры данного участка", - сообщил он.

С рассветом начался разбор завалов. Прежде всего было восстановлено движение на федеральной трассе. Общий размер ущерба еще предстоит оценить.

Согласно последним данным, количество погибших в результате пожара и взрыва в автосервисе и на заправке в Махачкале увеличилось до 35 человек, среди них - трое детей. Соболезнования родным и близким выразил Владимир Путин. Пострадавшим в результате трагедии глава государства пожелал скорейшего выздоровления. Травмы получили более 100 человек.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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