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В Хмельницкой области после взрыва начался пожар на военном аэродроме

11:47
  • вторник
  • 15 августа 2023

Там расположены самолеты ВСУ, вооруженные крылатыми ракетами Storm Shadow

Этой ночью на территории Украины вновь объявляли воздушную тревогу. Как сообщают местные СМИ, в Хмельницкой области после взрыва начался пожар на военном аэродроме, где расположены самолеты ВСУ, вооруженные крылатыми ракетами Storm Shadow.

В Днепропетровске поражена территория завода "Южмаш", крупнейшего оборонного предприятия страны. Также взрывы звучали на военных объектах во Львове и Луцке.

В зоне спецоперации мощные удары по позициям радикалов наносят наши танкисты. Точными выстрелами они уничтожают вражеские укрепления, прикрывая наступающих мотострелков.

Массированные удары по скоплению живой силы и огневых средств боевиков наносят и наши вертолёты Ка-52. Во время боевого вылета "Аллигаторы" выпустили ракеты, уничтожив пункт управления, а также бронетехнику националистов. Тем временем бойцы "Восточной" группировки сорвали несколько попыток ВСУ перейти в контрнаступление.

Олег Чехов, начальник пресс-центра группировки "Восток": "Передовыми подразделениями группировки групп "Восток" при поддержке артиллерии и авиации наносятся огневое поражение по противнику в районе Урожайного. В ходе боя вскрыто и уничтожено более двух десятков боевых позиций и скопления живой силы противника. Пресечено выдвижение шести групп пехоты. Уничтожена боевая бронированная машина и броне-транспортёр ВСУ".

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