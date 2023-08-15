"Верим, что выздоровеем": зрители ТВЦ собирают средства на лечение Артема Криони

Мальчику поставили страшный диагноз - острый миелобластный лейкоз

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 13-летнего Артема Криони. Мальчику поставили страшный диагноз - острый миелобластный лейкоз. Артем уже прошел несколько курсов химиотерапии, сейчас находится в ремиссии, но риск рецидива высок. Для полного выздоровления необходима трансплантация костного мозга. Стоимость операции - более 4 миллионов рублей. У отца, который воспитывает сына один, таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Эта процедура называется КТ-топометрия - "разметка" тела для тотального облучения организма. 13-летнего Артема готовят к важному этапу лечения в борьбе со смертельной болезнью. В марте ему поставили страшный диагноз: острый миелобластный лейкоз. Позади несколько курсов высокодозной химиотерапии, пока мальчик в ремиссии. Но для полного выздоровления этого недостаточно - риск рецидива очень высок.

"Уже при диагностике заболевания, изучив его биологические особенности, ряд генетических особенностей данного варианта лейкоза, мы поняли, что в программу лечения обязательно должна входить аллогенная трансплантация костного мозга", - рассказала Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением МИЦ онкологии им Н.Н. Петрова.

Дата операции уже назначена. Но есть огромная проблема - трансплантация и подготовка к ней стоят больше 4 млн рублей. Папа Артема работает охранником. Он не представляет, что ему делать. Кроме как обратиться к неравнодушным людям, чтобы помогли собрать нужную сумму. Другого выхода нет.

У Артема на счету - каждый день. После химиотерапии он сильно ослаб - в свои неполные 14 весит всего 30 килограммов.

"Состояние заболевания предполагает, что мы в очень жестких рамках временных и не можем сдвигать очередной этап лечения. Если мы его отодвигаем, мы подвергаем риску Артема в плане возникновения рецидива", - добавила врач.

Специалисты говорят – без трансплантации шансы выжить у Артема невысоки. Лейкоз рано или поздно вернется, а еще одно интенсивное лечение мальчик может не пережить. Это станет просто трагедией для его родных. Ведь два года назад в семье уже случилась чудовищная утрата: из-за тромба скоропостижно скончалась мама.

Осиротевшая семья тогда уехала из родной Евпатории в Петербург. Артем поступил в морскую школу, его сестра - в педагогический колледж. Жизнь только началась с чистого листа - и снова такой удар. Алексей уже потерял любимую супругу, потерять еще и сына он просто не может. Умоляет всех неравнодушных откликнуться.

За хозяйку в семье - старшая сестра. Сейчас, пока Артему немного полегче, она уехала в Крым проведать бабушку.

Артем не падает духом - у него очень много планов на будущее. До болезни мальчик занимался танцами, много выступал, был звездой коллектива.

"Мы верим, что выздоровеем. Я даже не верю - я знаю, что он выздоровеет. И как хотел - в колледж пойдет. На танцы. Он у нас позитивный ребенок. Как солнце", - говорит папа.

Всю свою жизнь он хочет связать с морем, рядом с которым вырос. Мечтает стать моряком и служить на корабле. Но сначала – победить страшную болезнь. И это возможно. Но нужно только немного ему помочь.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Артема Криони, программа 1742

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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