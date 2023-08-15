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Число погибших при взрыве в Дагестане увеличилось до 30

09:13
  • вторник
  • 15 августа 2023

Еще 75 человек пострадали

Количество погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30. Как сообщили в МЧС, под завалами нашли тела еще трёх человек.

Кроме того, пострадали 75 человек.

Взрыв в Махачкале произошел накануне вечером. Пожар начался на станции техобслуживания автомобилей, которая расположена напротив АЗС. Затем пламя перекинулось на территорию заправки, в результате взорвались цистерны с топливом. Рядом с пылающей АЗС оказался автобус с детьми.

В Дагестане сегодня объявлен день траура.

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