Число погибших при взрыве в Дагестане увеличилось до 30

Еще 75 человек пострадали
Количество погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30. Как сообщили в МЧС, под завалами нашли тела еще трёх человек.
Кроме того, пострадали 75 человек.
Взрыв в Махачкале произошел накануне вечером. Пожар начался на станции техобслуживания автомобилей, которая расположена напротив АЗС. Затем пламя перекинулось на территорию заправки, в результате взорвались цистерны с топливом. Рядом с пылающей АЗС оказался автобус с детьми.
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