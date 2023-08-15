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Жителя Крыма задержали за передачу Украине данных о перевозках военных грузов

10:08
  • вторник
  • 15 августа 2023

Подозреваемый взят под стражу

Сотрудники Федеральной службой безопасности задержали гражданина России 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении следующих через территорию Крыма в зону СВО военных грузов.

Как уточнили в ЦОС ФСБ, фигурант подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты схрона. Там нашли самодельное взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Подозреваемый арестован.

Ранее ФСБ задержала россиянина, причастного к совершению диверсии на объекте энергетической инфраструктуры Крыма. 43-летний мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Он также дал признательные показания.

До этого директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что новые террористические угрозы сформировались на фоне проведения специальной военной операции. Исходят они в основном от украинских спецслужб и националистических формирований.

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