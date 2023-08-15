Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве в Дагестане

Число погибших возросло до 33 человек

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыв на автозаправке в Дагестане.

Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщили в пресс-службе Кремля.

Тем временем, число погибших возросло до 33, еще 80 человек получили травмы различной степени тяжести.

Взрыв в Махачкале произошел накануне вечером. Пожар начался на станции техобслуживания автомобилей, которая расположена напротив АЗС. Затем пламя перекинулось на территорию заправки, в результате взорвались цистерны с топливом. Рядом с пылающей АЗС оказался автобус с детьми.

Возбуждено уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России. На место взрыва направлены опытные следователи-криминалисты и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.

В Дагестане сегодня объявлен день траура. МЧС открыло телефон горячей линии: 8 (8722) 39 99 99.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"