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Вооруженные силовики начали захват трех корпусов Киево-Печерской лавры

11:46
  • вторник
  • 15 августа 2023

В них проживают паломники и часть монастырской братии

Утром вооруженные силовики начали захват трех корпусов Киево-Печерской лавры, которые еще не были опечатаны госкомиссией, передает "ТВ Центр".

В них проживают паломники и часть монастырской братии. Полиция срезает замки и взламывает двери. Прихожан на территорию не допускают, свободное перемещение насельников также ограничено.

В начале августа суд удовлетворил иск государственного музея-заповедника, по которому канонической церкви запрещается пользоваться имуществом монастыря.

Ранее Минкульт досрочно расторг договор аренды, чтобы выселить проживающих в обители православных монахов. Уже известно, что в гостиницах для паломников собираются разместить раненых солдат ВСУ.

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Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
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