Путин: кризис безопасности в мире порожден действиями Запада

США стремятся переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия

Угрозы мировой стабильности и международное сотрудничество в условиях современных вызовов обсуждают сегодня на Московской конференции по безопасности. Она проходит в центре "Патриот".

На мероприятии собрались делегации из 76 стран - военные эксперты, дипломаты, представители оборонных ведомств.

К участникам обратился Владимир Путин. Президент отметил, что Запад провоцирует конфликты, из которых стремится извлечь выгоду. А страны НАТО продолжают наращивать свой наступательный потенциал.

"США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия. Очаги напряженности тлеют и в других регионах мира. И хотя вызовы безопасности в каждом из них имеют свои особенности, повторю, по сути, все они порождены геополитическими авантюрами, эгоистическими, неоколониальными действиями Запада. К чему приводит эта политика подливания масла в огонь, хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства", - отметил президент России.

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