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Рубль продолжает падать после решения ЦБ по ставке

11:09
  • вторник
  • 15 августа 2023

Доллар - выше 98 рублей

Рубль на торгах во вторник, 15 августа, продолжает падать по отношению к доллару и евро.

Отечественная валюта растеряла весь утренний рост, передает РИА Новости. Доллар поднялся выше 98 рублей, евро - выше 107 рублей. 

Утром 15 августа Центробанк экстренно поднял ключевую ставку до 12%. Это решение было принято из-за резкого ослабления рубля по отношению к доллару и евро. Накануне в ходе торгов на Московской бирже доллар поднимался выше 101 рубля, евро – выше 111.

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