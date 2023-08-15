Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов

ВС России имеют на вооружении такой тип снарядов

Россия до настоящего времени по гуманитарным соображениям не применяла кассетные боеприпасы в ходе конфликта на Украине.

Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Однако это решение может быть пересмотрено.

"Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы", - заметил министр (цитата по ТАСС).

США вместе с пособниками совершают военное преступление, используя этот тип снарядов в конфликте на Украине, подчеркнул Шойгу.

В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными снарядами. ВСУ используют запрещенные снаряды на юго-восточном участке фронта.

Эти боеприпасы запрещены международной конвенцией. Документ ратифицирован 123 странами. США, Украина, Китай и Россия в это число не входят.

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