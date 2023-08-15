Собянин: Объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9% в январе – июне

После ухода зарубежных компаний на отечественном рынке освободилась часть ниш

Объем промышленного производства в столице вырос почти на 9% в I полугодии 2023 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Высокий темп у обрабатывающей промышленности – рост на 9,8% за тот же период. Отличную динамику показали компании, выпускающие лекарственные средства, продовольственные товары и текстильные изделия. Так, с января по июнь производители нарастили выпуск лекарств и медматериалов на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одежды стали выпускать на 31,3% больше, а производство продовольствия выросло на 26,6%. Особенно – мясной продукции, рыбы и морепродуктов", – написал мэр в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что после ухода зарубежных компаний на отечественном рынке освободилась часть ниш. Благодаря этому и системной поддержке города столичные предприятия активно развиваются: наращивают производственные мощности и расширяют ассортимент продукции. Сейчас в Москве – свыше 4 тысяч промышленных площадок, где работают больше 720 тысяч человек, добавил мэр.

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