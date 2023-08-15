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В России за неделю госпитализировали 972 человека с COVID-19

11:27
  • вторник
  • 15 августа 2023

Скончался 41 пациент

С 7 по 13 августа в России госпитализировано 972 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 15 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 2933 человека, скончался 41 пациент с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлено 787 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 351. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 239 человек, в Московской области – 42.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22983150 случаев заболевания, зарегистрировано 399938 летальных исходов.

С 23 мая ковид-статистика в России публикуется не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка выходит по вторникам.

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