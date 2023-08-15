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Шойгу заявил, что России сегодня противостоит весь Запад

11:44
  • вторник
  • 15 августа 2023

Под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира

Как заявил на форуме "Армия-2023" министр обороны Сергей Шойгу, сегодня России противостоят не вооруженные силы Украины, а весь Запад, к которому присоединились и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Тем не менее специальная военная операция положила конец доминированию Запада в военной сфере. Наша армия развенчала мифы о превосходстве вооружения НАТО. Стало очевидно, что оно не обеспечивает преимущества на поле боя.

"Под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства. По сути, происходит расчистка рынка для продукции американского ВПК. Однако за новые вооружения партнерам придется заплатить США немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности", - указал министр.

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