Андрей Бочкарёв: С начала года в столице построено 25 км дорог

Всего в этом году планируется реконструировать и построить свыше 100 км дорог

С начала года завершено строительство 25 километров дорог, 10 искусственных сооружений и трех пешеходных переходов. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство транспортной инфраструктуры – важнейшая часть работы по развитию Москвы, созданию доступной и качественного городской среды. Всего в этом году планируется реконструировать и построить свыше 100 км дорог, в том числе 37 эстакад, тоннелей, путепроводов и мостов, а также 19 надземных или подземных пешеходных переходов.

"Ключевым пусковым объектом 2023 года является южное направление Московского скоростного диаметра — новой транспортной артерии столицы, которая улучшит транспортное обслуживание более 40 районов города с населением пять миллионов человек", - уточнил Бочкарёв.

Также в числе значимых объектов — участки Южной рокады, транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, автодорога Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево, Дмитровский путепровод и ряд других.

В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко назвал программу развития транспортной инфраструктуры, одним из самых успешных градостроительных проектов, реализуемых в российской столице.

"Важно отметить: горожане начинают осознавать, что ограничения в движении транспорта действительно необходимы. Конечно, первоначально реакции москвичей были весьма негативные, я имею в виду и выделение пешеходных улиц, и сужение проезжей части. Но уже сейчас люди увидели результат", - подчеркнул Михайленко.

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