Клоун Андрюша умер на 86-м году жизни

Смерть была скоропостижной
Умер цирковой артист Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша.
Артист ушел из жизни в Боткинской больнице 14 августа около полуночи. Ему было 85 лет, сообщила пресс-служба "Росгосцирка". Все коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким Николаева.
"Вчера на 86-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России... Андрей Николаев - известный всему миру клоун Андрюша", - говорится в заявлении.
Ранее СМИ сообщали о госпитализации Николаева. У выявили острую стадию механической желтухи и коронавирус.
Андрей Николаев учился у Юрия Никулина, Олега Попова и Михаила Румянцева.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"