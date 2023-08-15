Клоун Андрюша умер на 86-м году жизни

Смерть была скоропостижной

Умер цирковой артист Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша.

Артист ушел из жизни в Боткинской больнице 14 августа около полуночи. Ему было 85 лет, сообщила пресс-служба "Росгосцирка". Все коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким Николаева.

"Вчера на 86-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России... Андрей Николаев - известный всему миру клоун Андрюша", - говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации Николаева. У выявили острую стадию механической желтухи и коронавирус.

Андрей Николаев учился у Юрия Никулина, Олега Попова и Михаила Румянцева.

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