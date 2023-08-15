Лавров: Запад повышает угрозу столкновения ядерных держав

Все ради раскола русского мира

инистр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине

ЕС и США продолжают накачивать киевский режим оружием, тем самым повышая угрозу столкновения ядерных держав, заявил глава МИД, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", - сказал Лавров (цитата по РИА Новости).

Накачка оружием происходит ради "геополитического проекта Запада о сдерживании России и раскола русского мира", отметил министр.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что сегодня России противостоит весь Запад, к которому присоединились и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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