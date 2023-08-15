Путин обсудил с президентом Мали ситуацию в Нигере

Конфликт нужно решить дипломатическим путем

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Мали, а также ряд международных вопросов. Главы государств подчеркнули важность урегулирования вокруг Нигера дипломатическими средствами, сообщили в пресс-службе Кремля.

Мятеж в Нигере произошел в июле. Военные отстранили о власти президента Мохамеда Базума и назначили новое правительство.

11 августа члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) договорились вторгнуться в Нигер, чтобы восстановить власть Базума. Вторжение случится в ближайшее время, отметил Лидер Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара.

Накануне военные совет Нигера заявил, что намерен предъявить свергнутому президенту и его соратникам обвинение в госизмене и угрозе национальной безопасности.

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