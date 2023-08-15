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Москва готова принять пострадавших из-за взрыва на автозаправке в Махачкале

14:56
  • вторник
  • 15 августа 2023

В результате ЧП погибли 35 человек

Москва готова принять пострадавших из-за взрыва на автозаправке в Махачкале. Самолет Ил-76 рано утром вылетел из "Жуковского", сообщает "ТВ Центр".

На борту установлены медицинские модули для транспортировки тяжелых пациентов. В полете их будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.

По последним данным, в результате взрыва на АЗС погибли 35 человек, пострадали 115, сообщили в Минздраве. Сейчас в больницах находятся 62 человека, в том числе 16 детей.

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Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале
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