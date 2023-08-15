Российская столица начала готовиться ко Дню города

Коммунальщики приступили к промывке набережных

Москва начала готовиться ко Дню города. Столичные коммунальщики приступили к промывке набережных, передает "ТВ Центр".

Сейчас приводят в порядок Фрунзенскую - одну из самых протяженных, ее длина составляет два с половиной километра.

В течение двух дней предстоит вымыть лестницы, карнизный камень и парапет. Воду подают мощной струей, чтобы выбить грязь из самых удаленных участков.

Всего до конца лета предстоит промыть свыше двух тысяч объектов. Помимо набережных, это мосты и пешеходные переходы.

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