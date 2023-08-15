Ремонт холодильника завершился мощным взрывом

Во время работ произошла утечка фреона

После громкого хлопка во дворе всюду осколки стекла, обломки стройматериалов, повреждены машины. Оказалось, что все это - последствие взрыва холодильника в одной из квартир на 15-м этаже в доме ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре. По версии следствия, для ремонта бытовой техники был вызван частный мастер, его нашли по объявлению на одном из популярных интернет-сервисов. Когда мужчина приступил к работам, раздался грохот - среагировал фреон. Возгорания не последовало, но взрывной волной вынесло оконную раму, и она рухнула вниз с большой высоты.

От взрыва пострадал сам мастер по ремонту холодильников, его доставили в больницу с контузией и ожогом. Фиксируют повреждения и автовладельцы нескольких машин, которые были припаркованы во дворе, - вмятины на капотах и крышах, разбитые стекла и царапины.

Людмила приехала к сыну из Орловской области, обидно и неприятно было найти автомобиль в таком состоянии. Как отмечают юристы, в этой ситуации неважна техническая причина взрыва - неисправность оборудования, неосторожность или нарушение правил безопасности. С точки зрения закона, ответственность лежит на исполнителе.

"В данном случае причинен ущерб третьим лицам, возможно, состоянию многоквартирному дома - это будет разбирать жилинспекция. И возмещение вреда здесь на причинителе вреда - на мастере, по вине которого произошло ЧП. В данном случае он будет отвечать как физическое лицо - как в рамках уголовного процесса, который, скорее всего, будет по итогам расследования, так и в рамках гражданских исков, которые могут быть предъявлены от пострадавших", - объяснила юрист Мария Свиридова.

Причем относится это даже к случаям, когда договор не заключается, а ведь именно так и происходит, когда мастера ищут по объявлениям. Сейчас по факту взрыва проводятся экспертизы и проверки, инцидент взяла на контроль Савеловская межрайонная прокуратура.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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