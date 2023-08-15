В Москве разработали беспилотник, который упростит работу фермерам

"Агродрон" может за короткое время орошать поля в несколько десятков гектаров от вредителей

Инженеры Московского авиационного института тестируют системы беспилотника, разработанного ими специально для нужд сельского хозяйства. Назвали его "Агродрон", он призван орошать поля пестицидами. Культуры будут защищены от сорняков, а фермеры от лишней траты времени и сил.

"За счет того, что он выполнен по мультироторной схеме, он может зависать в какой-то конкретной точке. У него небольшой разброс, он может опускаться на необходимую высоту. Это обеспечивается ледарами. Обнаружение препятствий, обнаружение земли. Почему он такой большой? Это для того, чтобы он мог нести большую полезную нагрузку", - отметил Антон Тропин, разработчик "Агродрона", сотрудник центра БПЛА МАИ.

За 12 минут полета "Агродрон" способен обработать до 17 гектаров. При этом его можно настроить под самые разные задачи. Например, отрегулировать размер выбрасываемой из форсунок капли раствора или площадь орошения. Обработка сорняков становится более точечной и эффективной. На том же тракторе повторить такой механизм невозможно.

"БПЛА работает в автоматизированном режиме. Оператор через приложение выбирает поле, выбирает точки, где ему необходимо посмотреть и высоту для обзора. Аппарат вылетает и производит съемку", - указал Антон Селин, начальник отдела проектирования центра БПЛА МАИ.

Особая гордость разработчиков - способность дрона работать в команде. Одно поле могут орошать сразу несколько беспилотников, которые будут действовать сообща. Это в сотни раз сокращает время обработки полей и расход удобрений.

"В случае обнаружения препятствия на поле, дрон остановится, произведет облет препятствия и полетит дальше выполнять свое полетное задание", - уточнил Тропин.

Функцию дронов самостоятельно распознавать препятствия и облетать их сотрудники центра уже испытали на опытном аэродроме МАИ. Беспилотник за несколько метров замечает условную стену, резко останавливается и взлетает вверх. Эту функцию разработчики называют одной из самых главных в "Агроскауте" - так инженеры прозвали помощника "Агродрона". БПЛА поменьше рисует карту местности для основного коптера с запасом пестицидов. С помощью камеры высокого разрешения он определяет на полях сорняки и отправляет данные для формирования комплекса действий по борьбе с ними.

"БПЛА летает по заданным точкам и производит съемку с высоким разрешением поля. Далее снимки передаются в специальную нейросеть, которая разработана нашими индустриальными партнерами. И она определяет, какие на поле присутствуют сорняки, каким образом против них бороться, на выходе предоставляет фермеру уже конкретное количество и, условно, качество необходимых пестицидов", - продолжает Селин.

Для российских фермеров это новинка. Но разработчики нисколько не сомневаются, что беспилотная авиация станет полноправным участником сельскохозяйственных работ. Потому что такой скорости, удобства и качества борьбы с сорняками агрономы еще никогда не видели.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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