Эта экспозиция - результат общего труда историков и реставраторов

От печных изразцов до бытовых мелочей - сегодня, в День археолога, в Москве открылась выставка находок "Под веером времени".

Эта экспозиция - результат общего труда историков и реставраторов. До конца сентября посетители смогут увидеть, что раскопали специалисты на улицах столицы в этом году.

В основном археологам попадались вещи, которыми наши предки пользовались в повседневной жизни. На выставке можно узнать, чем горожане украшали свои дома, какая у них была посуда и утварь. А заодно выяснить, из каких вещей складывался быт.

"Это вот рубило для того, чтобы стирать вещи. Мы такие вещи мы находим в очень мокром виде, вода начинает испаряться и дерево начинает "кукожиться". Для того, чтобы этот предмет показать вам, реставраторы должны были заместить воду специальным полимерным составом", - объяснил Леонид Кондрашев, главный археолог Москвы.

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