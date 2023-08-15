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В Центре реабилитации рукокрылых "воспитали" почти сто детенышей летучих мышей

15:07
  • вторник
  • 15 августа 2023

Их надо было не только выкормить, но научить охотиться и летать

Хороший аппетит - даже в реабилитации летучих мышей - показатель успеха. Найденыши с удовольствием уплетают червяков, гусениц и тараканов. И после сытного обеда - улетают размять крылья.
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Лучшей благодарности для людей, выхаживающих этих крох, и придумать нельзя. Ведь выкормить, научить летать – огромный труд.

Совсем крошечных детенышей летучей мыши обнаружили владельцы загородного дома, когда делали ремонт. Убирали одну из стенок, а тут - нежданная находка. Брошенные родителями мышата безуспешно пытались спрятаться. Хозяева не испугались, не прогнали, а обратились за помощью в Московский зоопарк.

Сотрудников Центра реабилитации рукокрылых любя называют "мышеспасами". Чтобы выходить найденышей, бросили клич зооволонтерам и студентам-биологам. Ведь выкармливать зверьков надо круглосуточно - они-то бодрствуют с наступлением сумерек. Когда вопрос с прикормом был решен, людям предстояло поставить мышат на крыло. Но не жившие в природе крохи всего боялись. Выручила смекалка и знание о повадках млекопитающих.

Один из волонтеров Московского зоопарка построил у себя на дачном участке вольер с лампочкой. Первое время мыши жили в вольере и охотились на насекомых, привлеченных светом. Через некоторое время, когда мыши освоились, дверь вольера открыли. Животные начали постепенно покидать жилище.

Второй вариант в данном случае - подселение к колонии мышей. У сотрудников нашлись знакомые, у которых на даче живет колония мышей. Говорят, все мирно сосуществуют в одном доме, люди относятся к соседям с заботой и теплотой. Они согласились взять юных мышей и подселить к своей колонии.

Еще один способ выпуска – с помощью специально оборудованного домика. В него помещают группу мышек, которые вместе выросли. Ниже домика размещают поилку и кормушку. Мыши начинают вылетать, когда чувствуют себя готовыми к такому действию.

В добрый путь в дикую природу провожали как родных. После успешной реабилитации мышат и "выпускного вечера" Московский зоопарк поблагодарил на участие всех причастных. 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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Летучие мыши
Летучие мыши
Летучие мыши
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