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Два российских стратегических ракетоносца выполнили полет над Японским морем

14:21
  • вторник
  • 15 августа 2023

Сопровождение обеспечивали экипажи двух истребителей

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря.

Как сообщили в Минобороны, суда провели в воздухе более шести часов. Сопровождение обеспечивали экипажи двух истребителей Воздушно-космических сил.

В ведомстве подчеркнули: полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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