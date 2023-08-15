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МИД Финляндии ослабил антироссийские санкции

13:49
  • вторник
  • 15 августа 2023

Речь идет о Российском центре науки и культуры

МИД Финляндии ослабил санкции против Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки.

Центру разрешили уплатить налоги на недвижимость в размере около 20 тысяч евро, передает РИА Новости.

Весной Управление по взысканию долгов Финляндии банка Nordea заморозило счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. В апреле финские власти отменили арест земельного участка и здания центра после того, как в Москве потребовали разъяснений подобного жеста.

РЦНК был открыт в Хельсинки в 1977 году. После распада СССР имуществом центра стала распоряжаться Россия. Центр занимается реализацией российско-финских культурных, научных и образовательных проектов.

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